ФКР назвал количество домов, в которых планируют провести капремонт в 2024 году

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: Облвласти: собственники жилья направляют Фонду капремонта 950 млн рублей в год (дополнено)

Фонд капремонта Калининградской области озвучил планы на 2024 год. По данным пресс-службы, капитальный ремонт запланирован в 545 многоквартирных домах. В частности, собираются отремонтировать более сотни фасадов, 120 крыш и 180 инженерных систем в 82 домах. Кроме того замене подлежат более 100 лифтов в 45 домах.

Ранее в региональном правительстве «Новому Калининграду» сообщали, что в 2024 году в областном бюджете на финансирование Фонда капитального ремонта заложено 1,4 млрд рублей, что на 26% больше, чем направляют жители.

По словам чиновников, существенную поддержку из бюджета Фонд начал получать четыре года назад: в 2020 году — 550 млн руб., в 2021 году — 800 млн руб., в 2022 году — 1 млрд руб., в 2023 году — 1,3 млрд руб. «Динамика положительная и нарастает, в 2024 году поддержка региона достигнет почти 1,4 млрд рублей. Это на 26% больше, чем направляют жители (в среднем 950 млн руб.)», — утверждается в ответе на запрос.

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