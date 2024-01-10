В Малиновке разрешили построить комплекс апартаментов

Скриншот публичной кадастровой карты
Скриншот публичной кадастровой карты
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В посёлке Малиновка Зеленоградского района разрешили построить двухэтажный комплекс апартаментов. Соответствующая информация размещена на сайте областного правительства.

Разрешение выдано физическому лицу, данные которого не указаны. Гостиницу планируют построить на земельном участке с кадастровым номером 39:05:010211:183 площадью 10 тыс. кв. метров. Общая площадь здания, согласно документу, составит 21165 кв. метров. Количество надземных этажей — два. Разрешение действует до 28 декабря 2038 года.

На соседнем участке с кадастровым номером 39:05:000000:2779 компания «Мосинжиниринг», по информации «Руграда», обустраивает крупную парковку.

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