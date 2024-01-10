В Гурьевске разрешили построить комплекс семиэтажных домов

Скриншот публичной кадастровой карты
Скриншот публичной кадастровой карты
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Рядом с гимназией в Гурьевске на участке площадью 50 тыс. кв. метров разрешили построить пять семиэтажных домов. Соответствующая информация размещена на сайте областного правительства.

Разрешение выдано компании «СКК Калининград». Документ действует до 21 декабря 2028 года. Указанные дома — это вторая очередь первого этапа строительства жилого комплекса на земельном участке с кадастровым номером 39:03:060004:61.

Ранее компании разрешили построить ещё четыре семиэтажных дома на соседнем участке земли. Согласно данным единой информационной системы жилищного строительства «Дом.РФ», их общая площадь составит 60,5 тыс. кв. м (1109 квартир). Два дома планируют сдать в третьем квартале 2025 года, ещё два — в первом квартале 2026.

Общая площадь комплекса, согласно проекту застройщика, составит 400 тыс. кв. метров. Предусмотрено строительство 30 домов на 7640 квартир.

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