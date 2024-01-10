Ведущий застройщик региона снижает объёмы текущего жилищного строительства

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Топ застройщиков Калининградской области по объёму текущего строительства в декабре вновь возглавил региональный Фонд жилищного и социального строительства. Лидер рынка снизил показатель более чем на 30 тыс. м² (с 117 182 м² до 86 779 м²), уменьшив долю на рынке с 7,95 до 5,92%. Данные приводит пресс-служба портала «Единый ресурс застройщиков».

В строительстве у фонда ЖСС шесть жилых комплексов, в которых возводятся девять многоквартирных домов. В общероссийском топе застройщик занимает 227 место, его рейтинг остаётся на уровне пяти «звёзд».

На второе место в рейтинге в декабре поднялся застройщик из Санкт-Петербурга «Строительный трест», который сохранил объём текущего жилищного строительства на уровне 76 069 м² и увеличил долю на рынке до 5,19%. В топ по РФ компания занимает 45 место. Рейтинг девелопера сохранился на уровне пяти «звёзд».

Также в тройку лидеров вошла группа компаний «Расцвет», поднявшаяся с четвёртого места. Застройщик сохранил объём текущего жилищного строительства на уровне 76 069 м² и увеличил долю на рынке до 5,19%. В общероссийском рейтинге девелопер занимает 273 место. Рейтинг «Расцвету» портал пока не присвоил. На тройку лидеров приходится порядка 16% строящегося жилья в регионе.

У четырех застройщиков, вошедших в региональный топ‑10, в проектных декларациях выявлены изменения сроков ввода жилья. Наибольшая доля площади по этому показателю отмечается у застройщиков «ГК Мегаполис» и «Акфен» — 100%. У «Мегаполиса» отмечается максимальное среднее количество месяцев уточнения срока ввода жилья — более 76.

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