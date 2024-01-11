На въезде в Гурьевск разрешили построить семиэтажный торговый центр

Все новости по теме: Муниципалитеты

Региональные власти выдали разрешение на строительство семиэтажного торгового центра на Калининградском шоссе в Гурьевске. Информация об этом опубликована на сайте областного правительства.

Объект запланирован на пересечении с улицей Советской, на земельном участке с кадастровым номером 39:03:010049:49. Разрешение на возведение здания, действующее до конца 2027 года, получила компания «Строй Сервис». При этом в 2021 году фирме было выдано разрешение на строительство на том же участке торгового центра высотой четыре этажа. Общая площадь здания несколько уменьшилась: с 14 873 квадратных метров до 13 825 «квадратов». «Новый Калининград» направил запрос в областное правительство с просьбой пояснить, в связи с чем изменились параметры объекта.

По сведениям из Единого госреестра юрлиц, учредителями компании «Строй Сервис», зарегистрированной в Гурьевске, выступают Руслан Селимов и Азнаур Ахмедов. Основной вид деятельности фирмы — строительство жилых и нежилых зданий.

В 2020 году сообщалось, что «Строй Сервис» планирует построить на въезде в Гурьевск торговый центр высотой 30 метров в «ганзейском» стиле. В здании предполагалось сделать эксплуатируемую кровлю. Авторы проекта предлагали высадить там карликовые деревья и другие растения и создать «пространства для отдыха». Планы по строительству торгового центра вызвали обеспокоенность активистов. Они обращались в прокуратуру с просьбой проверить законность выделения земельного участка рядом с городским парком и высказывали мнение, что такой объект создаст «транспортный коллапс».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter