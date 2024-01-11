На въезде в Гурьевск разрешили построить семиэтажный торговый центр

Региональные власти выдали разрешение на строительство семиэтажного торгового центра на Калининградском шоссе в Гурьевске. Информация об этом опубликована на сайте областного правительства.



Объект запланирован на пересечении с улицей Советской, на земельном участке с кадастровым номером 39:03:010049:49. Разрешение на возведение здания, действующее до конца 2027 года, получила компания «Строй Сервис». При этом в 2021 году фирме было выдано разрешение на строительство на том же участке торгового центра высотой четыре этажа. Общая площадь здания несколько уменьшилась: с 14 873 квадратных метров до 13 825 «квадратов». «Новый Калининград» направил запрос в областное правительство с просьбой пояснить, в связи с чем изменились параметры объекта.

По сведениям из Единого госреестра юрлиц, учредителями компании «Строй Сервис», зарегистрированной в Гурьевске, выступают Руслан Селимов и Азнаур Ахмедов. Основной вид деятельности фирмы — строительство жилых и нежилых зданий.