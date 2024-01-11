В Калининграде вырос срок окупаемости квартиры при сдаче её в аренду

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Срок окупаемости однокомнатной квартиры в Калининграде при сдаче её в аренду за год увеличился с 16 до 20 лет. В январе 2024 года инвесторы-рантье могут рассчитывать на доходность в 5%. Данные рассчитали эксперты «Циан Аналитики».

Доходность жилья от сдачи его в аренду за год выросла в Калининграде на 0,3%. В основу расчётов взята средняя ставка аренды «однушки» (22,9 тыс. рублей в месяц) и средняя стоимость квартиры (5,49 млн рублей).

Калининград оказался в хвосте рейтинга крупных городов России по доходности жилья от сдачи его в аренду. Дольше окупаются квартиры только в Казани, Сочи (по 22 года) и Севастополе (25 лет). Самый низкий срок окупаемости «однушек» зафиксирован в Хабаровске и Перми — 13 лет. Доходность для инвесторов-рантье там составляет 8 и 7,5% соответственно.

«В среднем по крупным городам РФ необходимо около 17 лет для того, чтобы вернуть средства, потраченные на покупку квартиры. Учитывая, что средняя продолжительность жизни в России составляет около 73 лет, квартира, сдающаяся в аренду, будет окупаться почти четверть жизни. Поэтому покупка квартиры с целью сдачи ее в аренду выглядит не очень привлекательно», — отметили в «Циан Аналитике».

«Если еще полгода назад было хотя бы 2 города (Кемерово и Хабаровск), где покупать квартиру для сдачи в аренду было выгоднее, чем класть деньги под процент в банк, то сейчас таких локаций не осталось», — добавили в «Циан».

После увеличения ключевой ставки покупка квартиры стала средством сохранения, а не приумножения средств, заключили эксперты.

Расчёты приведены для однокомнатных квартир, приобретённых на вторичном рынке без использования ипотеки, при условии непрерывной сдачи в аренду. В выборку вошли 35 городов с численностью населения от 500 тысяч человек, а также Сочи, Калининград, Московская и Ленинградская области.

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