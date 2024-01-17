«Авито»: в конце года квадратный метр в новостройках Калининграда подорожал на 6%

За последний квартал 2023 года квадратный метр на первичном рынке жилья в Калининграде подорожал на 6% — до 142 тысяч рублей. Спрос на новостройки за этот период вырос на 29%, предложение — на 37%. Такие данные приводит сервис «Авито Недвижимость».

Из 33 российских городов, попавших в исследование, цены выросли в 31-м, подсчитали специалисты. Исключение составляют Иркутск, где квартиры в новостройках подешевели на 4%, и Новосибирск, где цены не изменились.

Дороже всего в четвертом квартале прошлого года квадратный метр стоил в Сочи (369 тысяч рублей), Москве (333 тысячи рублей) и Санкт-Петербурге (218 тысяч рублей). Самое бюджетное жилье, по данным «Авито Недвижимости», — в Брянске (84 тысячи рублей за кв. м), Ставрополе (88 тысяч рублей), Ульяновске и Ижевске (по 89 тысяч рублей).

В среднем по России спрос на жилье в новостройках вырос на 19% по сравнению с предыдущим кварталом. «Среди всех форматов особенно выделяются студии, интерес к приобретению которых увеличился на 27%», — отметили в пресс-службе «Авито Недвижимости». При этом предложение в 21-м городе сократилось, показало исследование.