«Авито»: в конце года квадратный метр в новостройках Калининграда подорожал на 6%

Все новости по теме: Недвижимость

За последний квартал 2023 года квадратный метр на первичном рынке жилья в Калининграде подорожал на 6% — до 142 тысяч рублей. Спрос на новостройки за этот период вырос на 29%, предложение — на 37%. Такие данные приводит сервис «Авито Недвижимость».

Из 33 российских городов, попавших в исследование, цены выросли в 31-м, подсчитали специалисты. Исключение составляют Иркутск, где квартиры в новостройках подешевели на 4%, и Новосибирск, где цены не изменились.

Дороже всего в четвертом квартале прошлого года квадратный метр стоил в Сочи (369 тысяч рублей), Москве (333 тысячи рублей) и Санкт-Петербурге (218 тысяч рублей). Самое бюджетное жилье, по данным «Авито Недвижимости», — в Брянске (84 тысячи рублей за кв. м), Ставрополе (88 тысяч рублей), Ульяновске и Ижевске (по 89 тысяч рублей).

В среднем по России спрос на жилье в новостройках вырос на 19% по сравнению с предыдущим кварталом. «Среди всех форматов особенно выделяются студии, интерес к приобретению которых увеличился на 27%», — отметили в пресс-службе «Авито Недвижимости». При этом предложение в 21-м городе сократилось, показало исследование. 

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter