На улице Горького планируют отремонтировать дом 1930 года постройки

Фото с сервиса «Яндекс Карты»
Фото с сервиса «Яндекс Карты»
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В Калининграде планируют отремонтировать исторический дом по улице Горького, 100. Здание находится на пересечении с улицей Первомайской. Как сообщили «Новому Калининграду» в областном Фонде капремонта, в 2024 году запланирован ремонт фасада и фундамента дома.

«Проектная документация находится на стадии приёмки. Торги будут объявлены в феврале — начале марта», — отметили в пресс-службе фонда.

По данным из открытых источников, трехэтажный дом на пересечении улиц Горького и Первомайской был построен в 1930 году. Общая площадь здания составляет 724 квадратных метра.

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