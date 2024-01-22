На улице Горького планируют отремонтировать дом 1930 года постройки

В Калининграде планируют отремонтировать исторический дом по улице Горького, 100. Здание находится на пересечении с улицей Первомайской. Как сообщили «Новому Калининграду» в областном Фонде капремонта, в 2024 году запланирован ремонт фасада и фундамента дома.



«Проектная документация находится на стадии приёмки. Торги будут объявлены в феврале — начале марта», — отметили в пресс-службе фонда.

По данным из открытых источников, трехэтажный дом на пересечении улиц Горького и Первомайской был построен в 1930 году. Общая площадь здания составляет 724 квадратных метра.