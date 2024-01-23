В Зеленоградске начали ремонтировать историческое здание почтамта

В Зеленоградске начались работы по сохранению здания почтамта на Курортном проспекте, признанного объектом культурного наследия. Об этом сообщается на официальном сайте муниципалитета.
Как отметили в местной администрации, ранее чиновники выдали разрешение на проведение противоаварийных работ и ремонт крыши вспомогательного здания — склада.Почтамт Кранца был построен в начале XX века. По данным портала Prussia39, в нем размещались почта, телеграф и служебная квартира почтмейстера. Здание возведено в стиле историзма с элементами неоготики. В 2020 году в администрации Зеленоградского округа заявляли, что в нем хотят открыть кафе и гостиницу на шесть номеров. Сейчас на первом этаже строения размещается ресторан балтийской кухни.