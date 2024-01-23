В Зеленоградске начали ремонтировать историческое здание почтамта

В Зеленоградске начались работы по сохранению здания почтамта на Курортном проспекте, признанного объектом культурного наследия. Об этом сообщается на официальном сайте муниципалитета.



Как отметили в местной администрации, ранее чиновники выдали разрешение на проведение противоаварийных работ и ремонт крыши вспомогательного здания — склада.