В Зеленоградске начали ремонтировать историческое здание почтамта

Фото с сайта администрации Зеленоградского округа
Фото с сайта администрации Зеленоградского округа
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В Зеленоградске начались работы по сохранению здания почтамта на Курортном проспекте, признанного объектом культурного наследия. Об этом сообщается на официальном сайте муниципалитета.

Как отметили в местной администрации, ранее чиновники выдали разрешение на проведение противоаварийных работ и ремонт крыши вспомогательного здания — склада.

Почтамт Кранца был построен в начале XX века. По данным портала Prussia39, в нем размещались почта, телеграф и служебная квартира почтмейстера. Здание возведено в стиле историзма с элементами неоготики. В 2020 году в администрации Зеленоградского округа заявляли, что в нем хотят открыть кафе и гостиницу на шесть номеров. Сейчас на первом этаже строения размещается ресторан балтийской кухни.

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