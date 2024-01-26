Посуточную аренду жилья в Калининграде назвали одной из самых дешёвых в стране

Стоимость посуточной аренды жилья в Калининграде остаётся одной из самых низких в России. За год она выросла на 11%, составив в среднем 2956 рублей за сутки. Данные приводит сервис «Суточно.ру».



В целом по России за сутки проживания в съёмной квартире в 2023 году отдавали 3764 рубля. Прирост по сравнению с 2022 годом составил 9%.

«Калининград входит в пятёрку самых популярных направлений для поездок у россиян. Обычно высокий спрос стимулирует высокие цены. Но в данном случае мы видим исключение. Арендные ставки в Калининграде остаются довольно демократичными, если сравнивать с другими популярными городами, где средние цены уже превышают 4 тыс. рублей за сутки», — прокомментировал основатель сервиса Юрий Кузнецов.

Самая дорогая посуточная аренда из популярных у туристов направлений — в Сочи. Средняя ставка в 2023 году составила там 4482 рубля за сутки. Сильнее всего за год стоимость краткосрочной аренды жилья выросла в Екатеринбурге — на 18%. Абсолютным лидером по числу бронирований среди российских городов в 2023 году стал Санкт-Петербург. Калининград занял пятую строчку рейтинга, уступив также Москве, Казани и Нижнему Новгороду.