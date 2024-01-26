Цены на вторичное жильё в Калининграде продолжают расти «по инерции»

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В январе цены на вторичное жильё в Калининграде выросли на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 1,4% по сравнению с декабрём 2023. Такие данные приводит «Циан».

Стоимость квадратного метра во «вторичке», по подсчётам аналитиков сервиса, составляет сейчас 128,3 тыс. рублей. Это соответствует среднему показателю по стране. «Квадрат» в старом жилом фонде в среднем по России подорожал на 1,1% с декабря и на 13% за год. Самая высокая цена — 336 тыс. рублей — зафиксирована в Москве, самая низкая — в Оренбурге (78,7 тыс.).

По мнению экспертов «Циан», на рынке вторичной недвижимости есть предпосылки для снижения цен, в том числе подорожавшая ипотека, но стоимость квартир продолжают поднимать «по инерции».

«С высокой долей вероятности в ближайшие месяцы спрос на вторичном рынке будет постепенно снижаться в условиях дорогой ипотеки, но в то же время резкого падения активности быть не должно за счёт перетока части покупателей с рынка новостроек», — отметили в пресс-службе сервиса.

«В первом квартале 2024 года на вторичном рынке с высокой долей вероятности средние номинальные цены предложения в большинстве локаций перейдут к стагнации (в некоторых городах это уже произошло). Во 2 квартале мы ожидаем небольшое снижение средних цен (на 7-9% от сегодняшних уровней), — прокомментировала аналитик „Циан“ Елена Лапшина, — Коррекция цен практически неизбежна на фоне заградительно высоких ставок по ипотеке и снижения спроса».

В исследовании приняли участие 35 городов с население более 500 тыс. человек, а также Сочи, Калининград, Московская и Ленинградская области.

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