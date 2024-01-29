Средний чек по ипотеке достиг в Калининградской области исторического максимума

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Средний чек по ипотеке в декабре достиг в Калининградской области исторического максимума, составив 4,2 млн рублей. Общий объём выдачи превысил 6,3 млрд. Такие данные предоставило «Новому Калининграду» Объединённое кредитное бюро.

В декабре количество ипотечных счетов в регионе составило 1496. Средний срок кредита — 280 месяцев. Для сравнения: в ноябре средний чек по ипотеке составил в Калининградской области 3,9 млн рублей, годом ранее — 3,6 млн.

В среднем по стране показатель также достиг исторического максимума, составив 4,45 млн рублей. В предновогодний месяц прошлого года в России было выдано порядка 230 тыс. ипотечных кредитов на сумму 1,03 трлн руб. Лидером по объёмам ипотечного кредитования в декабре стала Москва, где было выдано более 16 тысяч кредитов на 129 млрд рублей.

В ноябре доля льготной ипотеки в России достигла 56,4% от общего числа выданных ипотечных кредитов. Это максимальное значение за всё время наблюдений.

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