Доля льготной ипотеки в России достигла рекордных значений

В ноябре доля льготной ипотеки в России достигла 56,4% от общего числа выданных ипотечных кредитов. Это максимальное значение за всё время наблюдений. Данные приводит аналитический центр сервиса для покупки недвижимости «Домклик».



Во втором полугодии спрос на льготное ипотечное кредитование вырос до нового рекордного уровня: за июль — ноябрь 2023 года было заключено 336 тыс. ипотечных сделок. Количество выдач оказалось на 69% выше, чем в первом полугодии 2023 года и в 2,3 раза больше, чем во втором полугодии 2022. Пик спроса пришёлся на сентябрь, когда было заключено 80,5 тыс. сделок. В ноябре востребованность льготной ипотеки оставалась высокой: количество выдач составило 69,3 тыс.

Самой популярной программой по-прежнему была «Господдержка». Её доля в общем числе выдач составила 26,1%. Практически сравнялась с ней «Семейная ипотека» с 25,3%. Доля «IT-ипотеки» впервые достигла 2,4% от всех сделок. Тот же показатель и у «Дальневосточной ипотеки».

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