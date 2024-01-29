Калининградцы стали чаще сдавать жильё на длительный срок

Калининград стал одним из 4 городов, в которых в IV квартале 2023 года увеличилось предложение в сегменте долгосрочной аренды квартир. Таких объявлений в разделе недвижимости «Авито» стало на 17% больше, сообщила пресс-служба сервиса.



При этом желающих снять квартиру в Калининграде на длительный срок в указанный период времени по сравнению с предыдущим кварталом стало на 3% меньше. Стоимость услуги выросла в среднем на 9%, составив 25 тыс. рублей.

Также в число городов с ростом предложения в сегменте долгосрочной аренды жилья вошли Сочи, Севастополь и Казань. В среднем по стране предложение долгосрочной аренды сократилось на 10%, спрос — на 1%. Тенденция не коснулась только квартир с минимальной и максимальной площадью. Желающих арендовать студию стало на 11% больше. Средняя цена услуги — 25 тыс. рублей в месяц. Квартирами с четырьмя и более комнатами интересовались на 1% чаще. Месяц проживания в таком жилье обходится арендаторам в среднем в 180 тыс. рублей.

Согласно данным «Авито Недвижимости» за 11 месяцев 2023 года в сравнении с аналогичным периодом 2022, спрос на долгосрочную аренду квартир в Калининграде вырос на 17%, предложение сократилось на 13%.