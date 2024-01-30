Власти: застройщик торгового центра на въезде в Гурьевск откорректировал проект

Региональные власти объяснили выдачу нового разрешения на строительство торгового центра на въезде в Гурьевск. В ответе пресс-службы областного правительства на запрос «Нового Калининграда» говорится, что подрядчик откорректировал проект, увеличив этажность здания, он прошел негосударственную экспертизу.



«Основанием для выдачи разрешения на строительство послужила откорректированная проектная документация, предусматривающая строительство семиэтажного торгового центра. Решение о корректировке проектной документации принято застройщиком», — пояснили в правительстве.

В министерстве градостроительной политики уточнили, что земельный участок, на котором запланировано строительство, находится в зоне делового, общественного и коммерческого назначения. В ней разрешено возведение торговых центров общей площадью свыше пяти тысяч квадратных метров. «Градостроительными регламентами территориальной зоны надземная этажность торговых центров не ограничивается», — добавили в правительстве.

Инвестором торгового центра на Калининградском шоссе в Гурьевске (кадастровый номер земельного участка 39:03:010049:49) выступает компания «Строй Сервис». Фирма получила новое разрешение на строительство в январе, оно действует до конца 2027 года.