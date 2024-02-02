Крышу на колокольне кирхи Шёнвальде обещают восстановить весной (фото)

В поселке Ярославское Гурьевского района на колокольне кирхи Шенвальде (довоенное название поселка — прим. «Нового Калининграда») демонтировали аварийную кровлю. Когда она будет восстановлена и какое у колокольни будет назначение в ближайшем будущем, «Новому Калининграду» рассказала сотрудница региональной Службы охраны памятников Мария Страхова, взявшая объект под опеку.



«У нас не хватает той черепицы, на которую мы рассчитывали, — рассказывает Мария. — К сожалению, большая часть оригинального материала непригодна к перекладке. По заключению кровельщиков-реставраторов, покрытие подлежит полной замене, так как не обеспечит сохранность конструкций и водоотвод. Сейчас ищем варианты, чтобы докупить аналогичную. Пока работаем со стропильной системой».

Мария Страхова добавила, что на объекте продолжает работу компания «Мироздание» (она также сейчас занимается работами по восстановлению замка Нойхаузен — прим. «Нового Калининграда»), представители которой обещают восстановить крышу в течение месяца.

«Материал тоже предоставляют они, — продолжает Мария. — Они говорят, что месяц остался, но реальнее всё же два».

В этом сезоне Мария вместе с волонтерами планирует заняться благоустройством вокруг кирхи: сажать газон, цветы и другие растения, поработать с ландшафтным дизайном.

«Очень хочется летом показать уже „эстетику руин“ — укрепленные стены, аккуратную территория с дорожками, цветущими растениями и композициями из камней. Также продолжаем консервацию руинированных стен — чтобы максимально сохранить тот облик объекта, в котором мы его взяли под опеку».

Что касается будущего назначения колокольни, то планируется сделать ее точкой притяжения для туристов.

«Следующим этапом после благоустройства будет работа на башне, которая начнётся с перекладки диссонирующего проёма и оконных заполнений. Потом лестница и перекрытия в башне. Подниматься будет можно, пока в планах выставочное пространство, концепция ещё в процессе», — заключила Страхова.