Крышу на колокольне кирхи Шёнвальде обещают восстановить весной (фото)

Фото предоставлено Марией Страховой
Фото предоставлено Марией Страховой
Продолжение: Крыша, решетки, газон: работы на руинах кирхи Шёнвальде не планируют останавливать зимой (фото)
Все новости по теме: Состояние кирх и замков, переданных РПЦ

В поселке Ярославское Гурьевского района на колокольне кирхи Шенвальде (довоенное название поселка — прим. «Нового Калининграда») демонтировали аварийную кровлю. Когда она будет восстановлена и какое у колокольни будет назначение в ближайшем будущем, «Новому Калининграду» рассказала сотрудница региональной Службы охраны памятников Мария Страхова, взявшая объект под опеку.

«У нас не хватает той черепицы, на которую мы рассчитывали, — рассказывает Мария. — К сожалению, большая часть оригинального материала непригодна к перекладке. По заключению кровельщиков-реставраторов, покрытие подлежит полной замене, так как не обеспечит сохранность конструкций и водоотвод. Сейчас ищем варианты, чтобы докупить аналогичную. Пока работаем со стропильной системой».

Мария Страхова добавила, что на объекте продолжает работу компания «Мироздание» (она также сейчас занимается работами по восстановлению замка Нойхаузен — прим. «Нового Калининграда»), представители которой обещают восстановить крышу в течение месяца.

«Материал тоже предоставляют они, — продолжает Мария. — Они говорят, что месяц остался, но реальнее всё же два».

В этом сезоне Мария вместе с волонтерами планирует заняться благоустройством вокруг кирхи: сажать газон, цветы и другие растения, поработать с ландшафтным дизайном.

«Очень хочется летом показать уже „эстетику руин“ — укрепленные стены, аккуратную территория с дорожками, цветущими растениями и композициями из камней. Также продолжаем консервацию руинированных стен — чтобы максимально сохранить тот облик объекта, в котором мы его взяли под опеку».

Что касается будущего назначения колокольни, то планируется сделать ее точкой притяжения для туристов.

«Следующим этапом после благоустройства будет работа на башне, которая начнётся с перекладки диссонирующего проёма и оконных заполнений. Потом лестница и перекрытия в башне. Подниматься будет можно, пока в планах выставочное пространство, концепция ещё в процессе», — заключила Страхова.

Работы на кирхе начались 23 сентября 2023 года, а соответствующее разрешение от епархии Мария Страхова получила 22 августа.

Тема в развитии

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter