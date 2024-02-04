Власти РФ подтвердили намерение продлить семейную ипотеку

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что программа «Семейная ипотека» будет продлена в России. Кроме того, планируется поддерживать выдачу ипотеки на Дальнем Востоке и новых регионах. Об этом Хуснуллин заявил в ходе деловой программы на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, сообщает ТАСС.

«У нас есть задача определиться с ипотекой — как она будет дальше работать. Мы точно видим, что будет семейная ипотека. Мы будем поддерживать ипотеку в регионах — на Дальнем Востоке, в новых регионах РФ», — сказал вице-премьер на пленарном заседании.

Как напоминает агентство, в России действуют несколько федеральных ипотечных госпрограмм: «Льготная ипотека» на новостройки под 8%, «Семейная ипотека» под 6%, ипотека для IT-специалистов под 5%, «Сельская ипотека» под 3%, «Дальневосточная ипотека» под 2%, льготная ипотека для жителей новых регионов под 2%. В некоторых субъектах РФ действуют региональные программы улучшения жилищных условий.

Срок действия программ «Льготная ипотека» и «Семейная ипотека» завершается 1 июля 2024 года. Ранее Хуснулин заявлял, что «Льготную ипотеку» планируют продлить только в тех регионах, где она не пользуется большим спросом.