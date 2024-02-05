Компании Качановича разрешили построить семиэтажный дом на ул. Курганской

Региональные власти выдали разрешение на строительство многоэтажного дома в районе пересечения Советского проспекта и улицы Яналова. Информация об этом опубликована на сайте областного правительства.
Семиэтажное здание общей площадью 9868 кв. м планируют построить на улице Курганской, на земельном участке с кадастровым номером 39:15:121310:536. Разрешение выдано специализированному застройщику «Спецстрой», оно действует до 31 января 2029 года.По сведениям из Единого госреестра юрлиц, учредителем и директором ООО «Специализированный застройщик „Спецстрой“» выступает Александр Качанович, известный по истории с проектом «Стакана» на береговой линии Светлогорска. Другая фирма бизнесмена, «Эко-город», строит в Калининграде комплекс многоэтажных домов у парка Теодора Кроне. Проектом предусмотрены 12 домов, многофункциональный торговый и общественно-деловой центры.