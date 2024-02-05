Число ипотечных кредитов для долевого строительства за год выросло в регионе более чем в 2 раза

В Калининградской области количество выданных ипотечных кредитов для долевого строительства за год увеличилось на 143,1%. В декабре 2023 года жители региона оформили 620 таких кредитов, годом ранее — 255. Данные приводит Единый ресурс застройщиков.



Всего в 2023 году в Калининградской области было выдано 4800 ипотек под долевое строительство, что на 136,8% больше показателя 2022 года (2027 кредитов).

По данным Банка России, в 2023 году объём ипотечного кредитования для долевого строительства в Калининградской области составил 19,36 млрд рублей. Это на 132,6% больше, чем в 2022 году (8,32 млрд).