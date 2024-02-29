Путин предложил продлить программу семейной ипотеки до 2030 года

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Президент России Владимир Путин предложил продлить программу «Семейная ипотека» до 2030 года. Об этом глава государства заявил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию в четверг, 29 февраля.

«Программа „Семейной ипотеки“ действует до июля текущего года. Предлагаю ее продлить до 2030 года, сохранив основные базовые параметры», — сказал Путин.

Он также отметил, что особое внимание следует уделить семьям с детьми до 6 лет включительно. «Для них льготная ставка кредита останется прежней — 6%», — добавил президент.

Также глава государства предложил продлить до 2030 года действие нормы, согласно которой при рождении третьего ребенка в семье государство погашает часть её ипотечного кредита в размере 450 тыс. рублей.

В начале февраля о намерении властей продлить семейную ипотеку сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

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