«Дачную амнистию» предлагают распространить на хозпостройки и двухквартирные дома

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В Госдуму внесён проект закона, предлагающий оформлять в собственность в упрощённом порядке хозяйственные постройки на земельных участках и дома, поделённые для проживания двух семей. Об этом пишет «Интерфакс» в понедельник, 5 февраля.

Проект закона условно разделён на блоки. В первом речь идёт об упрощённой регистрации бань, сараев и летних кухонь на дачных участках. Сейчас для этого требуется выполнение кадастровых работ, подготовка декларации об объекте и т.д. Законопроект предлагает упрощённый порядок, «чтобы граждане тратили меньше времени и финансов на регистрацию таких объектов», пояснил один из авторов законопроекта Павел Крашенинников.

После принятия закона сведения о таких объектах будут вноситься в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) на основании техпаспортов или оценочной документации, если до 1 января 2013 года они стояли на техническом или государственном учёте в составе домовладения, а также у человека есть право на соответствующий земельный участок.

Во втором блоке проекта закона речь идёт об упрощении порядка регистрации домов, поделённых для проживания двух семей. «В 1960-1970-х годах зачастую людям предоставляли дома под одной крышей и с общей стеной. У каждой части дома свой отдельный вход, своя организация пространства и свои хозяева. Сегодняшняя проблема заключается в том, что у таких домов общая стена и общие коммуникации, зачастую и один земельный участок, в связи с чем есть определённые проблемы в регистрации прав. Предлагается распространить упрощённый механизм и на двухсемейные дома, построенные до 14 мая 1998 года», — сказал Крашенинников.

Сегодня в 62 регионах страны расположено более 66 тыс. двухквартирных жилых домов блокированной застройки, построенных с 1850 по 1999 годы и не имеющих правоустанавливающих документов.

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