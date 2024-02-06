В регионе увеличился разрыв в стоимости первичного и вторичного жилья

Разница в стоимости квартир на первичном и вторичном рынке в Калининградской области увеличилась за три месяца с 6 до 11%. Показатели в регионах и в целом по стране сравнили эксперты «Циан».



Средняя стоимость квадратного метра в новостройках области, по данным сервиса, составила к концу января 149,3 тыс. рублей, во «вторичке» — 133,7 тыс. В октябре показатели держались на уровне 133 и 125 тыс. рублей соответственно.

В целом по стране «первичка» на 15% дороже «вторички», но этот результат не отражает соотношение цен в отдельных локациях, отметили в «Циан», уточнив, что ценовой разрыв в некоторых регионах достигает 40%.

Регионов, в которых старый фонд превосходит в цене новостройки, почти не осталось. Тенденция наблюдается только в Самарской и Псковской областях, Ставропольском и Краснодарском краях, а также в Севастополе. В последнем «вторичка» дороже нового фонда на 22%.

«В ближайшие месяцы средние номинальные цены предложения на первичном рынке снижаться не будут, — прокомментировала эксперт „Циан“ Елена Лапшина, — Для сегмента будет характерна либо стагнация, либо медленный рост. На вторичном рынке избежать снижения цен, скорее всего, не получится — будет наблюдаться коррекция из-за снижения спроса на фоне высоких ипотечных ставок. В связи с этим ценовой разрыв между сегментами усилится, многие покупатели столкнутся с трудностями при попытке улучшить свои жилищные условия».

В расчётах были использованы средние цены предложения по лотам, опубликованным на сайте cian.ru по состоянию на 26 января 2024 года в разделах продажи квартир в новостройках (только в строящихся корпусах) и на вторичном рынке. При расчёте цен не учитывались объявления в ЖК премиальных сегментов. Дополнительно использовалось ограничение по цене кв.метра — не более 700 тыс. рублей. Усреднение проводилось с равным весом для каждого элемента выборки.

По данным системы «Сбериндекс», основанным на реальных сделках, «квадрат» в новостройках Калининградской области стоил в январе 121 тыс. рублей, во «вторичке» — 97 тыс.