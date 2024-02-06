В январе в Калининградской области продолжили расти цены на недвижимость

В январе в Калининградской области продолжили расти цены на квартиры. Повышение коснулось как первичной, так и вторичной недвижимости. Динамика цен по фактическим сделкам отражена в системе «Сбериндекс».



Стоимость квадратного метра в новостройках региона достигла в январе 121 тыс. рублей. В декабре она составляла в среднем 118 тыс. В целом по стране «квадрат» подорожал за месяц со 148 до практически 150 тыс. рублей.

Цены в старом жилом фонде выросли за месяц в регионе с 96 до 97 тыс. рублей за квадратный метр, в среднем по России — со 102 до 103 тыс.

В конце 2023 года в Калининграде на 4% снизился спрос на «вторичку». При этом интерес покупателей к новостройкам вырос почти на треть.