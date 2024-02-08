Калининград назвали среди городов, где квартиры стоят дороже ИЖД

Калининград вошел в рейтинг городов России, где можно с выгодой переехать из квартиры в частный дом по версии сервиса «Яндекс Недвижимость». Сервис проанализировал рынки недвижимости в крупных российских городах (Москва и Санкт-Петербург не исследовались) и представил получившиеся данные.



В результате анализа был составлен рейтинг городов, где переезд из квартиры в частный дом возможен без существенных доплат. Список возглавили Омск, Казань, Красноярск, Екатеринбург и Уфа, Калининград попал на 10 место.

Отмечается, что в Калининграде разница в стоимости квадратного метра квартиры на вторичном рынке и в частном доме составляет 38%: разменять 60-метровую двухкомнатную квартиру получится на дом площадью 96 кв.м, а 80-метровую трехкомнатную — на дом 128 кв.м.

В попавшем на первое место Омске разница в стоимости квадратного метра квартиры на вторичном рынке и в частном доме составляет 51%: разменять двухкомнатную квартиру площадью 60 кв.м получится на дом площадью 122 кв.м, а трехкомнатную 80 кв.м — на дом 163 кв.м.

Наименьшая разница в стоимости квадратного метра в частном доме и в квартире на вторичном рынке наблюдается в Краснодаре (19%), Самаре (33%), Тюмени, Ростове-на-Дону и Воронеже (по 34%).

Сообщается, что исследовались 17 городов, за основу была взята медианная стоимость квадратного метра недвижимости в квартире и в частном доме в городской черте за последние 5 месяцев. В расчетах не учитывались новостройки, дуплексы, таунхаусы и доли в домах и квартирах, а также роскошное и ветхое жилье. Во всех исследуемых городах стоимость квадратного метра в частном доме оказалась ниже стоимости квадратного метра в квартире.