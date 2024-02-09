В конце 2023 года в регионе подорожала земля, несмотря на падение спроса

В IV квартале 2023 года земля в Калининградской области подорожала на 6%. При этом спрос на участки сократился на 13%. Такие данные приводит сервис «Авито Недвижимость».



К концу года средняя стоимость сотки земли составила в регионе 90 тыс. рублей. При этом сотка под индивидуальное жилищное строительство стоила 100 тыс. рублей. Показатель для земель сельскохозяйственного назначения — 95 тыс.

В сегменте аренды в последние три месяца года спрос в регионе вырос на 6%. Цена при этом сократилась на 24%, составив 38 тыс. рублей за сотку.

В целом по стране в IV квартале 2023 года цены выросли на все форматы земли, доступные к покупке на платформе. Спрос при этом сократился. Единственное исключение — земли промышленного назначения, которыми покупатели к концу года стали интересоваться на 11% чаще.

Калининград занял 10 место в рейтинге городов, где переезд из квартиры в частный дом возможен без существенных доплат.