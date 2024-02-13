«Куршская Ривьера» планирует строить дома в лесопарковой зоне под Зеленоградском

«Специализированный застройщик «Куршская Ривьера» планирует в рамках крупного инвестпроекта осваивать земельные участки в поселках Сосновка и Вербное площадью 86,1 га в лесопарковой зоне вблизи Куршского залива. Об этом сообщила пресс-служба правительства Калининградской области в ответе на информационный запрос «Нового Калининграда».



Проект «Строительство жилого квартала в поселках Сосновка и Вербное Зеленоградского округа» инвестор намерен реализовать к 2032 году. В его рамках планируется построить в 2025-2032 годов (поэтапно) многоквартирные жилые дома площадью 345 тыс. кв. м (5 028 квартир), встроенные нежилые помещения под магазины, кафе, рестораны общей площадью площадью 5 тыс. кв. м. 240 блокированных жилых домов площадью 35,0 тыс. кв. м инвестор собирается построить в 2030-2031 годах. В 2027-2028 годах «Куршская ривьера» намерена возвести здания средней общеобразовательной школы на 1000 мест и детского сада на 525 мест. В 2029-2031 годах — бальнеологический центр.

«Помимо этого, планируется комплексное благоустройство территории, предусматривающее детские и спортивные площадки, зоны отдыха, скверы, беседки, парки, открытые парковочные пространства для автомобилей, — отметили в пресс-службе правительства. — Создаваемые средняя общеобразовательная школа, детский сад, инженерная инфраструктура, дороги, парки впоследствии будут переданы в муниципальную собственность на безвозмездной основе».

Напомним, проект строительства жилого района на 10 тысяч человек со школой, детским садом и термально-бальнеологическим центром был одобрен советом по улучшению инвестиционного климата в Калининградской области. Компания «Куршская Ривьера» получила землю без торгов.