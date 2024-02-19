Историческую виллу «Порр» в Приморске продали с аукциона структуре GS Group

Фото: НПЦ по охране памятников
Фото: НПЦ по охране памятников
Все новости по теме: Состояние исторических памятников в Калининградской области

Корпорация развития области продала с аукциона виллу «Порр», расположенную в поселке Приморск Балтийского округа. Здание находится в старом парке на берегу Калининградского залива, оно признано объектом культурного наследия регионального значения. Торги проводились на площадке «ТЭК-Торг».

Начальная цена аукциона составила 30,9 млн рублей. На торги выставляли виллу площадью 1138,9 квадратных метра и участок площадью 3,48 гектара. Кадастровая стоимость здания, согласно выписке из ЕГРН, составляет 22,8 млн рублей, земли — 21,6 млн. Начальная цена оказалась на 13,5 млн ниже общей стоимости имущественного комплекса (44,4 млн).

На торги заявился только один участник — компания «Консалт-Технология», договор с ней заключается по начальной цене. По сведениям из Единого госреестра юрлиц, учредителем и гендиректором фирмы выступает Диана Безе. Основная деятельность компании связана с использованием вычислительной техники и информационных технологий. Как указывает портал Rugrad, ООО «Консалт-Технология» является структурой GS Group. «Новый Калининград» обратился в холдинг с просьбой прокомментировать планы по использованию исторического объекта.

Вилла Порр была построена в 1905 году предпринимателем и владельцем крупной деревообрабатывающей фабрики Антоном Вильгельмом Порром. Территория здания, расположенного в старом парке, обнесена металлической оградой. В охранном обязательстве на исторический объект указано, что памятник сохранился с незначительными изменениями архитектурного облика, «что определяет его высокий градостроительный статус». В здании насчитывается 13 комнат. По данным портала Prussia39.ru, в 1952-2011 годах оно использовалось Министерством обороны как отделение военного госпиталя, а впоследствии пустовало и разрушалось.

Виллу передали Корпорации развития Калининградской области в октябре 2023 года. Глава администрации Балтийского округа Сергей Мельников сообщал, что историческое здание планируют восстановить к 2027 году. «Это рекреационная зона, хороший объект, и это будет такая точка притяжения. Все там будет великолепно. Я думаю, три-четыре года, горизонт 2027 года, и мы увидим там великолепный объект», — заявлял чиновник. Мельников также рассказывал, что у властей муниципалитета есть «отличные планы» по развитию поселка Приморск.

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