МГУ в четвёртый раз ищет подрядчика для строительства базы в Зеленоградске

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МГУ имени Ломоносова в четвёртый раз ищет подрядчика для разработки документации и завершения строительства Балтийской базы университета в Зеленоградске. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Стоимость контракта увеличили до 1,2 млрд рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 12 марта. Подвести итоги аукциона должны 19 марта.

Победитель торгов должен подготовить рабочую документацию и построить два четырёхэтажных здания на участке с кадастровым номером 39:05:010202:23 площадью 6,58 тыс. кв. метра, расположенном на въезде в Зеленоградск.

В первом корпусе планируют разместить 50 номеров для сотрудников МГУ, рассчитанных на 92 человека, в том числе два номера для маломобильных групп населения. Также в корпусе должны появиться ресторан, пищеблок, залы совещаний и фитнес-центр. Во втором корпусе, согласно плану, будет 36 номеров на 98 человек, а также выставочный холл, конференц-зал и лобби-бар. Первый этап работ планируют провести в 2024 — 2026 годах.

В 2015 году на указанном участке начали строить комплекс апартаментов, однако тогда инвесторы неправильно оценили потенциальную выгоду от проекта и строительство заморозили. В 2019 году два недостроенных здания на аукционе купил МГУ.

В мае 2022 года градосовет одобрил концепцию корпусов Балтийской базы университета. В феврале 2023 года проект прошёл государственную экспертизу. Первые торги на поиск подрядчика проводили в мае 2023 года. На тот момент работы оценивались в 999 млн рублей. Вторые торги прошли летом того же года, цена оставалась прежней. В третий раз исполнителя работ пытались найти в октябре. Цена контракта тогда составляла 1,1 млрд рублей.

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