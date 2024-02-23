В Зеленоградске решили продать аварийный дом в центре города

Окружной Совет Зеленоградского округа одобрил включение двухэтажного аварийного дома по ул. Железнодорожная, 16 в Зеленоградске в перечень муниципального имущества, планируемого к приватизации в 2024 году. Соответствующее решение опубликовано на сайте администрации округа.
Нежилое здание с кадастровым номером 39:05:010206:7 планируется реализовать в ходе открытого аукциона.Как отмечается на сайте Дом.МинЖКХ, двухэтажный дом довоенной постройки был признан аварийным в 2021 году. Площадь земельного участка под ним составляет 141 кв. м. Дом расположен в непосредственной близости от железнодорожного вокзала.
Скрин карты с сайта Дом.МинЖКХ