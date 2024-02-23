В Зеленоградске решили продать аварийный дом в центре города

Иллюстрация — yandex.ru/maps
Иллюстрация — yandex.ru/maps
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Окружной Совет Зеленоградского округа одобрил включение двухэтажного аварийного дома по ул. Железнодорожная, 16 в Зеленоградске в перечень муниципального имущества, планируемого к приватизации в 2024 году. Соответствующее решение опубликовано на сайте администрации округа.

Нежилое здание с кадастровым номером 39:05:010206:7 планируется реализовать в ходе открытого аукциона. 

Как отмечается на сайте Дом.МинЖКХ, двухэтажный дом довоенной постройки был признан аварийным в 2021 году. Площадь земельного участка под ним составляет 141 кв. м. Дом расположен в непосредственной близости от железнодорожного вокзала.

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Скрин карты с сайта Дом.МинЖКХ

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