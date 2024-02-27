Власти выдали разрешение на реконструкцию ТЦ «Метро» в Калининграде

Региональные власти выдали разрешение на реконструкцию торгового центра «Метро» на Московском проспекте в Калининграде. Информация об этом опубликована на сайте областного правительства.
Предполагается, что после выполнения работ общая площадь комплекса увеличится до 12,4 тысячи квадратных метров. Сейчас она составляет 12,3 тысячи. Разрешение действует до 2 мая 2025 года.Ранее сообщалось, что проект реконструкции торгового центра с сопутствующей инфраструктурой прошел экспертизу. ТЦ «Метро Кэш энд Керри» был открыт в Калининграде в конце 2010 года. Торговая площадь объекта составляет 7,5 тысячи квадратных метров. Парковка рассчитана на 335 машиномест.