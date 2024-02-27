Власти выдали разрешение на реконструкцию ТЦ «Метро» в Калининграде

Региональные власти выдали разрешение на реконструкцию торгового центра «Метро» на Московском проспекте в Калининграде. Информация об этом опубликована на сайте областного правительства.



Предполагается, что после выполнения работ общая площадь комплекса увеличится до 12,4 тысячи квадратных метров. Сейчас она составляет 12,3 тысячи. Разрешение действует до 2 мая 2025 года.