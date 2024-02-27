Под Гурьевском разрешили построить 26 блокированных домов

Власти региона выдали разрешения на строительство 26-ти блокированных домов в поселке Кумачево Гурьевского округа. Информация об этом опубликована на сайте областного правительства.



Строительство запланировано на улице Березовой. На земельном участке с кадастровым номером 39:03:060002:1939 собираются построить восемь домов, с номером 39:03:060002:1940 — девять, с номером 39:03:060002:1941 — еще девять.

Каждое из трех разрешений на возведение зданий выдано физическому лицу. Все документы действуют до 14 февраля 2025 года.