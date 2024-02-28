«Авито»: количество мини-квартир в Калининграде выросло в шесть раз

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За год количество новых квартир площадью до 25 кв. метров выросло в Калининграде в 6 раз. Такие данные приводит пресс-служба «Авито Недвижимости».

По данным сервиса, стоимость такого компактного жилья за прошедшие 12 месяцев выросла в Калининграде на 42%, составив в среднем 3,7 млн рублей. За 2,8 млн можно приобрести мини-квартиру в старом фонде. За год цена выросла на 10%. Количество объявлений о продаже в этом сегменте рынка недвижимости сократилось на 9%. В структуре предложения компактного жилья в Калининграде преобладают новостройки. Их доля в 2023 году составила 63%.

Средняя стоимость квартиры площадью до 25 кв. метров на вторичном рынке в России в феврале 2024 года составила 3,4 млн рублей — это на 5% больше, чем год назад. На первичном рынке — 4,6 млн рублей, что также на 5% дороже показателей годичной давности.

Самые дорогие объекты расположены в Сочи. Их стоимость составляет в среднем 6,4 млн рублей. Самое доступное компактное жильё, по данным «Авито», можно найти в Ульяновске. Там мини-квартира обходится в среднем в 1,4 млн рублей.

«Новый фонд более гибко реагирует на изменение покупательского поведения, и в случае с мелкой „нарезкой“ жилья это говорит о востребованности подобного формата», — прокомментировал руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито» Сергей Еремкин.

Спрос на студии во вторичном жилье за год вырос в Калининграде на 32%. Их средняя стоимость — 3,1 млн рублей.

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