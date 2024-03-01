Мутко: в России продана половина квартир в новостройках ввода 2024 года

Квартиры в российских новостройках со сроком ввода в 2024-2025 годах в настоящее время распроданы на 50-55%. Соответствующая информация размещена на сайте аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости».



Статистику привёл генеральный директор финансового института развития в жилищной сфере «Дом.РФ» Виталий Мутко в четверг, 29 февраля. «Средняя распроданность строящегося жилья — более 55%, оно уже всё будет за два года распродано», — заявил он. Мутко пояснил, что такой уровень соответствует здоровой рыночной модели, речи о затоваренности рынка нет.

«А то жилье, которое сейчас только выходит на рынок, показывает, конечно, распроданность ниже — до 40%, и я не вижу здесь никаких проблем. Как раз наоборот, никакой необходимости повышения цен не будет, потому что не будет ажиотажного спроса», — отметил Виталий Мутко.

В ноябре 2023 года в России был зафиксирован рекордный объём непроданных квартир в новостройках — 67%. Их общая площадь составила 71,1 млн м². В настоящее время показатель находится на уровне 44%, в Калининградской области — 41%. Общая площадь непроданного нового жилья в регионе — 509 тыс. м².