В Пионерском в прошлом году ввели в эксплуатацию почти тысячу квартир — 44 тысячи квадратных метров жилья. Об этом в интервью радиостанции «Балтик Плюс» сообщил глава администрации Пионерского округа Леонид Шибаев в пятницу, 1 марта.



Речь идет о многоквартирных жилых домах: «Но мы же прекрасно понимаем, что жилье — это скрытый рынок гостиничный. Да, мы все-таки направили для себя двигаться по легализации данного направления и по пути, который позволил бы нам формировать доход в муниципалитет», — объяснил Шибаев.

Он добавил, что проекты двух обещанных гостиниц на улице Комсомольской уже прошли градостроительный совет Калининградской области. Под одну из гостиниц выделили 30 соток напротив кинотеатра «Маяк». Вторая будет располагаться на месте бывшего Дома быта.

«Значит, та, которая на том куске земли, который 30 соток, ребята уже получили разрешение на строительство. Вот это будет пятиэтажное здание с подземным паркингом — полноценная гостиница. Вторая гостиница будет чуть поменьше. Но обе гостиницы выполнены в одинаковом архитектурном стиле, и в том числе это позволит и центр города сформировать», — поделился глава Пионерского.

В конце прошлого года была введена в эксплуатацию гостиница по улице Портовой, отметил он: «В данном здании будет располагаться помещение общепита. Там порядка 300 квадратных метров, что тоже поднимет уровень самого города. Ну, и качество отдыха».

Глава округа сообщил, что в этом году снесли долгострой на улице Комсомольской, на месте которого уже идет строительству «в основном жилого» здания.

Застройщик гостиницы у центрального спуска к пляжу на Портовой, которая представляет из себя апарт-отель, обещает открыть там ресторан с видом на море. Планами построить в Пионерском три гостиницы Шибаев делился еще в марте прошлого года.