Эксперты отметили трехкратное падение объемов ипотечного кредитования в России

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В январе объемы ипотечного кредитования в России сократились на 70%, а количество выдач на 66%. Как сообщает Объединенное Кредитное Бюро, в январе 2024 года было выдано 80,18 тыс. ипотечных кредитов на 318,38 млрд руб., что почти в три раза ниже показателей декабря 2023 года.

«С исторического максимума в декабре 2023 г. в 4,46 млн руб. средний чек по новым ипотечным кредитам опустился на уровень середины лета прошлого года и составил в январе 2024 г. 3,97 млн руб.», — отмечает ОКБ. При этом в годовом отношении объемы ипотечного кредитования снизились всего на 12%, а количество выдач — на 18%. Средний чек ипотеки вырос за год на 8%: с 3,68 млн руб.

В пятерку регионов-лидеров по объемам ипотечного кредитования в январе 2024 г. вошли Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Татарстан и Краснодарский край.

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