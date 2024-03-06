Выдача льготной ипотеки в России возобновила рост после пятикратного падения

Объём выдачи ипотеки на новостройки по льготной программе увеличился в России на 20,8% по итогам февраля 2024 года относительно предыдущего месяца. В январе было зафиксировано почти пятикратное падение этого показателя по сравнению с декабрём 2023 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы Дом.РФ.



По данным госкомпании, в феврале в России было выдано 16 тыс. кредитов по льготной программе на новостройки на 69,4 млрд рублей, что почти на 21,7% выше по количеству и на 20,8% — по объёму, чем в январе 2024 года. Относительно февраля 2023 года по этой программе их было оформлено на 10% меньше по числу и на 20% меньше по объёму контрактов.

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию 29 февраля предложил продлить программу «Семейная ипотека» до 2030 года. Он также отметил, что особое внимание следует уделить семьям с детьми до 6 лет включительно. «Для них льготная ставка кредита останется прежней — 6%», — добавил президент.