Инвестиции в строительство отеля на месте недостроя «Газпрома» оценили в 2 млрд

Объем инвестиций в строительство мультифункционального пятизвездочного отеля «Princesse Royal», возводящегося на месте горевшего недостроя «Газпрома» в Зеленоградске, оцениваются более чем в 2 млрд рублей. Об этом говорится в ежегодном отчете главы администрации Зеленоградского округа Сергея Кошевого, опубликованном в местной газете «Волна».



«Общая площадь будущего гостиничного комплекса — 23 517 кв. м. Первый этаж отведут под семейный ресторан и спа-центр с минеральными источниками, открытыми и закрытыми бассейнами. С первого по четвёртый этаж запроектированы номера пятизвездочного отеля. На крыше комплекса разместится ресторан высокой кухни. Проект также предусматривает подземную парковку на 99 мест. Объем инвестиций — более 2 млрд рублей», — говорится в отчете.

Напомним, снос недостроенной гостиницы «Газпрома» на променаде в Зеленоградске завершился год назад, после чего инвестор начал возводить семиэтажный отель. Проект был рассмотрен на заседании регионального градостроительного совета в августе 2021 года. Ранее компания-инвестор «Компас» имела отношение к бывшему сенатору Алексею Короткову.

В настоящее время на сайтах по продаже недвижимости появилось большое число объявлений о продаже апартаментов в строящемся в этом месте комплексе «Princesse Royal», который возводит Калининградский торгово-строительный холдинг Александра Качановича. Апартаменты можно приобрести по 500-600 тысяч за квадратный метр.

Семиэтажное здание (одно из комплекса зданий, который планируется возвести на первой линии у моря) обещают достроить в 3-ем квартале 2027 года.