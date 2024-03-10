Инвестиции в строительство отеля на месте недостроя «Газпрома» оценили в 2 млрд

Визуализация будущего комплекса. Иллюстрация — скриншот с сайта avito.ru/kaliningrad
Визуализация будущего комплекса. Иллюстрация — скриншот с сайта avito.ru/kaliningrad
Все новости по теме: Недвижимость

Объем инвестиций в строительство мультифункционального пятизвездочного отеля «Princesse Royal», возводящегося на месте горевшего недостроя «Газпрома» в Зеленоградске, оцениваются более чем в 2 млрд рублей. Об этом говорится в ежегодном отчете главы администрации Зеленоградского округа Сергея Кошевого, опубликованном в местной газете «Волна».

«Общая площадь будущего гостиничного комплекса — 23 517 кв. м. Первый этаж отведут под семейный ресторан и спа-центр с минеральными источниками, открытыми и закрытыми бассейнами. С первого по четвёртый этаж запроектированы номера пятизвездочного отеля. На крыше комплекса разместится ресторан высокой кухни. Проект также предусматривает подземную парковку на 99 мест. Объем инвестиций — более 2 млрд рублей», — говорится в отчете.

Напомним, снос недостроенной гостиницы «Газпрома» на променаде в Зеленоградске завершился год назад, после чего инвестор начал возводить семиэтажный отель. Проект был рассмотрен на заседании регионального градостроительного совета в августе 2021 года. Ранее компания-инвестор «Компас» имела отношение к бывшему сенатору Алексею Короткову.

В настоящее время на сайтах по продаже недвижимости появилось большое число объявлений о продаже апартаментов в строящемся в этом месте комплексе «Princesse Royal», который возводит Калининградский торгово-строительный холдинг Александра Качановича. Апартаменты можно приобрести по 500-600 тысяч за квадратный метр.

Семиэтажное здание (одно из комплекса зданий, который планируется возвести на первой линии у моря) обещают достроить в 3-ем квартале 2027 года.


Тема в развитии

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter