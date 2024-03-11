Власти Зеленоградска решили приватизировать детский сад на Куршской косе

Администрация Зеленоградского округа сообщила о планах приватизировать бывший детсад в расположенном на Куршской косе поселке Рыбачьем. Нежилое здание площадью 727,2 кв. м. по ул. Гагарина, 4а, включено в план приватизации на 2024 год и будет продано в ходе электронных торгов, сообщается на сайте муниципалитета.

По данным кадастровой карты, здание двухэтажное, кирпичное, 1984 года постройки. Оно имеет назначение «нежилое здание», кадастровая стоимость — 14,4 млн рублей. На торги также будет выставлен земельный участок под зданием с кадастровым номером 39:05:020204:21 площадью — 3987 кв. м. Разрешенное использование — для обслуживания здания детского сада, кадастровая стоимость — 3,785 млн рублей.

Напомним, в 2021 году министр образования Светлана Трусенева сообщила, что в пос. Рыбачьем соединят детский сад и школу, освободив здание дошкольного учреждения. Причина — малокомплектность и убыточность детсада.

По ее словам, власти Зеленоградского округа предлагали министерству образования забрать здание и открыть на его базе «возможно, лагерь возможно еще под что-то». «У муниципалитета есть желание это имущество передать нам, конечно, потому что оно глубоко убыточное и чтобы это был областной мандат», — сказала Трусенева.

Местная газета «Волна» сообщала, что единственную группу детсада из 12 человек перевели в школу в сентябре 2021 года, для чего на первом этаже школы был сделан ремонт.