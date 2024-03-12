Областные власти не видели концепцию застройки территории «Балтик-Экспо»

Региональные власти не знакомы с концепцией застройки территории на месте снесенных в конце 2023 года выставочных павильонов «Балтик-Экспо» на Острове. Это следует из ответа областного правительства на запрос «Нового Калининграда».



Как сообщили в пресс-службе со ссылкой на главного архитектора региона Евгения Костромина, концепция застройки территории, а также информация о сроках ее освоения на рассмотрение не поступала. «Строительство объектов на этой территории допустимо в соответствии с градостроительными регламентами на усмотрение собственника», — отметили в правительстве.

Согласно материалам судебных разбирательств, по состоянию на 2019 год «Балтик-Экспо» принадлежали два здания выставочного комплекса общей площадью почти 5 тысяч квадратных метров и права аренды на земельный участок площадью почти 3 гектара на острове Октябрьском. Договор на передачу земли в аренду был заключен в 1998 году.

В 2021 году предприниматели Петр Гриценко и Александр Пономарев продали принадлежавшие им 100% акций в АО «Балтик-Экспо» компании «Нивелир-Запад» (99,9% акций) и сегодняшнему депутату регионального Заксобрания Валерию Макарову (0,003%). Генеральным директором АО «Балтик-Экспо» стала Кристина Евгеньевна Верхолаз. Ее отчество и фамилия совпадают с именем и фамилией бизнес-партнера Валерия Макарова, другого депутата-застройщика Евгения Верхолаза.

«Нивелир-Запад» учредил в феврале 2021 года Игорь Типпель. Ранее он был владельцем строительной компании «Феникс». В 2020 году фирма была переоформлена на Евгения Верхолаза.