Исследование: Калининград вошёл в топ-5 городов по росту цен на новостройки

За год новостройки в Калининграде подорожали на 22,4%. Цена квадратного метра достигла 131 тыс. рублей. Такие данные приводит сервис «Яндекс Недвижимость» на основе объявлений, опубликованных в феврале 2023 и 2024 годов.



«Калининград оказался на четвёртом месте по подорожанию новостроек за год среди крупных городов России, уступив лишь Сочи, Нижнему Новгороду и Владивостоку», — отметили в пресс-службе сервиса. В феврале 2024 года средние цены на новостройки Калининграда превысили стоимость «вторички» на 10,2%. По сравнению с январём 2024 года этот разрыв увеличился на 1,6%.

Также эксперты подсчитали месячный рост цен. В феврале по сравнению с январём новостройки подорожали в Калининграде на 2,3%, что соответствует данным в среднем по стране. Годовой рост цен превысил общероссийский показатель на 6%.

«Рынок новостроек достаточно инертен, финансовая модель уже была заложена на этапе проектирования — а это год-два-три назад. Соответственно, ждать ощутимого снижения цен на уже строящиеся объекты не стоит, — прокомментировал коммерческий директор „Яндекс Недвижимости“ Евгений Белокуров, — Скорее здесь будут играть роль новые финтех продукты застройщиков, которые создаются для компенсации снижения доступности новостроек из-за изменения в ипотечных программах».