Госдума одобрила законопроект, разрешающий сдавать жильё на срок от 1 часа

Государственная дума РФ приняла во втором чтении законопроект кабинета министров, официально разрешающий россиянам сдавать жильё на срок от одного часа до нескольких суток при условии, что это не создаёт неудобств соседям. Об этом пишет «Российская газета» во вторник, 12 марта.



В результате вступления в силу нового закона условием для заключения краткосрочного договора найма будет соблюдение прав и законных интересов соседей, правил пользования жилыми помещениями, а также содержания общедомового имущества. Как уточнил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, за шум, беспорядки и повреждение общего имущества будут нести ответственность не только «посуточные жильцы», но и сам собственник такого помещения.

В рамках основного чтения законопроект был дополнен поправками, которые запрещают посуточную сдачу квартиры, в которой нет приборов учёта. Ещё одной поправкой уточняется право соседей обращаться в суд в случае нарушения их жилищных прав при посуточной аренде жилья в многоквартирном доме.

Поводом для появления законопроекта стало обращение в Конституционный суд жителя Пскова, которому суды уровнем ниже запретили сдавать своё жильё посуточно. Рассмотрев жалобу, Конституционный суд постановил, что краткосрочная аренда не запрещена, но требует дополнительного законодательного регулирования. Решение было принято в 2019 году.

Тема регулирования рынка посуточной аренды будет продолжена, заверил Владимир Кошелев. «В комитете уже разработан законопроект о том, что собственник, который сдаёт в наём жилое помещение, должен получить согласие от собственников соседних и смежных квартир. В ближайшее время внесём этот законопроект и вплотную займёмся выводом этого сегмента экономики из серой зоны», — заявил Кошелев.

В 2023 году доходы собственников от сдачи жилья в краткосрочную аренду составили более 213 млрд рублей.