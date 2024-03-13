Фонд капремонта: дом в Железнодорожном превратили в «рай на земле» (фото)

Фото: пресс-служба Фонда капремонта Калининградской области

Региональный фонд капитального ремонта закончил работы в доме № 27 на ул. Октябрьской в Железнодорожном. Были отремонтированы крыша и фасад здания, сообщили в ФКР.



Фасад дома украсила роспись художницы Натальи Чепкасовой. Изображение можно увидеть с площади Железнодорожного. «Внизу виден лев — охранный символ, а наверху — райская птица Сирин. Соединяет нижнюю (земную) и верхнюю часть (небесную) древо жизни, составленное из аутентичных орнаментов. Всей композицией художница старалась передать, что дом — рай на земле», — рассказали в ФКР.

Для ремонта крыши использовали черепицу с этого, а также соседнего дома. Ранее со зданием соседствовали другие дома, которые не сохранились до наших дней. «Очертания дома справа повторяет шпалера, по которой будут расти растения. От дома слева осталась арка, находившаяся в аварийном состоянии. Подрядчик разобрал и переложил каждый её кирпичик», — отметили в фонде.

Во время реставрации двери мастера обнаружили автографы изготовителей. Их было решено оставить и для сохранности покрыть защитным составом. «Мы тоже решили оставить небольшой автограф, который вписали в ряд кирпичей», — добавили в ФКР.