Облвласти планируют отреставрировать фасад военкомата на Тюленина в 2024 году

Отреставрировать фасад военкомата — бывшего сельскохозяйственного кредитного банка «Восточно-Прусский ландшафт» — на улице Тюленина в Калининграде областные власти планируют в 2024 году. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в комментариях на своей странице в соцсети «ВКонтакте».



На ухудшающееся состояние здания главу региона попросила обратить внимание одна из местных жительниц. «Когда уже, наконец, будет ремонт? Вы хотите дождаться до того, когда вся лепнина рухнет и восстанавливать нечего будет?», — написала она.

«Новый контракт скоро заключим. В этом году сделать планируем. Крышу сделали уже. Хоть это и Минобороны, но мы нашли способ сделать за счёт региона», — ответил Алиханов.

Ремонтировать здание начали в 2021 году. У властей были проблемы с поиском подрядчика для проведения фасадных работ, найти его удалось лишь с третьей попытки. Контракт стоимостью 22,5 млн рублей заключили с калининградским ИП Скрендо А. А., однако в ноябре 2023 года его решили расторгнуть в связи с низким качеством работ и несоблюдением сроков.

Здание военкомата на Тюленина, 17-19 является объектом культурного наследия регионального значения с 2007 года. В январе 2024 этот статус присвоили и пристройке на Тюленина, 21.

Изначально сельскохозяйственный кредитный банк «Восточно-Прусский ландшафт» находился в здании, построенном в конце XVIII века. Позже к старому строению пристроили новое, а в 1901-1903 годах также был возведён новый объект на месте основного корпуса.