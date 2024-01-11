Пристройку к военкомату на ул. Тюленина признали памятником

Пристройку к зданию военкомата — бывшего сельскохозяйственного кредитного банка «Восточно-Прусский ландшафт» — на улице Тюленина в Калининграде включили в перечень выявленных объектов культурного наследия. Соответствующий приказ областной службы охраны памятников был опубликован в среду, 10 января, на портале правовой информации.



Здание находится по адресу улица Тюленина, 21. Для него утверждены границы территории и режим ее использования.

Как сообщал в конце 2023 года глава областной службы охраны памятников Евгений Маслов, в случае с этим объектом была допущена бюрократическая ошибка. «Об этом мы узнали во время ремонта здания. Пришел к нам представитель собственников и попросил объяснить, почему на доме № 21 на Тюленина не ремонтируется крыша. Чисто внешне все это одно здание, а по бумагам оказалось, что памятник — только дом № 17-19. Пристройка же объектом культурного наследия не являлась», — пояснил чиновник.

К ремонту исторического здания банка «Восточно-Прусский ландшафт» на улице Тюленина приступили в 2021 году. При этом у властей были проблемы с поиском подрядчика для проведения фасадных работ, найти его удалось лишь с третьей попытки. Договор стоимостью 22,5 млн рублей заключили с калининградским ИП Скрендо А. А., однако в ноябре 2023 года контракт решили расторгнуть.

Изначально сельскохозяйственный кредитный банк «Восточно-Прусский ландшафт» находился в здании, построенном в конце XVIII века. Позже к старому строению пристроили новое, а в 1901-1903 годах также был возведён новый объект на месте основного корпуса. Он является памятником регионального значения с 2007 года.