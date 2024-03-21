Власти решили заняться планировкой территории поселка на Балтийской косе

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Министерство градостроительной политики Калининградской области издало приказ, который касается подготовки проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в границах улиц, расположенных в поселка Коса на Балтийской косе. Документ опубликован на портале правовой информации.

Документацию планируется подготовить для улиц Некрасова, Курортной, Гончарова, Морской набережной, расположенных, в том числе, на первой линии на Балтийской косе.

Заказчиком по подготовке проекта назначена администрация Балтийского округа. Местные власти должны известить жителей об этой работе, а после проверки документации со стороны областных властей организовать и провести публичные слушания.



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