Власти решили заняться планировкой территории поселка на Балтийской косе

Министерство градостроительной политики Калининградской области издало приказ, который касается подготовки проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в границах улиц, расположенных в поселка Коса на Балтийской косе. Документ опубликован на портале правовой информации.



Документацию планируется подготовить для улиц Некрасова, Курортной, Гончарова, Морской набережной, расположенных, в том числе, на первой линии на Балтийской косе.

Заказчиком по подготовке проекта назначена администрация Балтийского округа. Местные власти должны известить жителей об этой работе, а после проверки документации со стороны областных властей организовать и провести публичные слушания.