На ул. Суворова в Калининграде разрешили построить две 9-этажки с паркингом

Областные власти выдали разрешение компании ООО «СК «Калининград» на строительство двух девятиэтажек на ул. Суворова. Соответствующая информация размещена на сайте областного правительства.



Жилые дома с паркингом и помещениями общественного назначения разместятся на земельном участке с кадастровым номером 39:15:150525:21. Разрешение на строительство выдано 24 февраля 2024 года и действует в течение четырёх лет. Общая площадь зданий, согласно документам, должна составить 14,2 и 30,5 тыс. кв. метров.