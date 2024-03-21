Власти выдали разрешение на строительство девятиэтажки на ул. Левитана

Региональные власти выдали разрешение на строительство девятиэтажного дома на улице Левитана. Информация об этом опубликована на сайте областного правительства.



Разрешение получил специализированный застройщик «Жилищное и социальное строительство Калининградской области № 2», оно действует до 14 марта 2027 года. Строительство планируется на участке с кадастровым номером 39:15:141717:1655, на пересечении улиц Левитана и Казачьей. Общая площадь здания составит 31 763 квадратных метра.

Фонд «Жилищное и социальное строительство Калининградской области» занимается возведением жилого комплекса «Юго-Восток» в границах улиц Левитана, Станиславского и Емельянова. В конце 2023 года этот же застройщик получил разрешение на строительство девятиэтажки на соседнем участке (кадастровый номер 39:15:141717:3153).