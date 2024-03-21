Власти выдали разрешение на строительство девятиэтажки на ул. Левитана

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Региональные власти выдали разрешение на строительство девятиэтажного дома на улице Левитана. Информация об этом опубликована на сайте областного правительства.

Разрешение получил специализированный застройщик «Жилищное и социальное строительство Калининградской области № 2», оно действует до 14 марта 2027 года. Строительство планируется на участке с кадастровым номером 39:15:141717:1655, на пересечении улиц Левитана и Казачьей. Общая площадь здания составит 31 763 квадратных метра.

Фонд «Жилищное и социальное строительство Калининградской области» занимается возведением жилого комплекса «Юго-Восток» в границах улиц Левитана, Станиславского и Емельянова. В конце 2023 года этот же застройщик получил разрешение на строительство девятиэтажки на соседнем участке (кадастровый номер 39:15:141717:3153).

Другая компания, учрежденная фондом, — «Специализированный застройщик „Юго-Восток-1“» — возводит девятиэтажные дома на улице Поленова. В 2023 году компания получила разрешения на строительство пяти зданий.

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