Власти отказались менять назначение земли под гостиницу возле озера Поплавок

Региональные власти отказали инвестору в изменении назначения земли в районе озера Поплавок в Калининграде под строительство гостиницы. Соответствующий приказ министерства градостроительной политики опубликован на портале правовой информации.

Трехэтажное здание планировали построить на участке с кадастровым номером 39:15:121344:6, на пересечении улицы Чкалова и Фестивальной аллеи. Он находится в территориальной зоне О-2, предназначенной для размещения объектов социального назначения. Инвестор просил предоставить условно разрешенный вид использования «Гостиничное обслуживание».

Как указано в приказе, при принятии решения были учтены рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципалитетов. При этом в заключении о результатах общественных слушаний говорится, что большинство участников поддержали проект.