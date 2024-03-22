Власти отказались менять назначение земли под гостиницу возле озера Поплавок

Участок, на котором планировалась гостиница. Публичная кадастровая карта
Участок, на котором планировалась гостиница. Публичная кадастровая карта
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Региональные власти отказали инвестору в изменении назначения земли в районе озера Поплавок в Калининграде под строительство гостиницы. Соответствующий приказ министерства градостроительной политики опубликован на портале правовой информации.

Трехэтажное здание планировали построить на участке с кадастровым номером 39:15:121344:6, на пересечении улицы Чкалова и Фестивальной аллеи. Он находится в территориальной зоне О-2, предназначенной для размещения объектов социального назначения. Инвестор просил предоставить условно разрешенный вид использования «Гостиничное обслуживание».

Как указано в приказе, при принятии решения были учтены рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципалитетов. При этом в заключении о результатах общественных слушаний говорится, что большинство участников поддержали проект.

Согласно эскизу, размещенному на сайте администрации Калининграда, инвестор планировал построить трехэтажную гостиницу с мансардой. На территории общей площадью 665 квадратных метров также были запланированы котельная, парковка на четыре автомобиля и площадка для отдыха. Для строительства собирались снести административное здание и гараж.

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