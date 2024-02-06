В районе озера Поплавок собираются построить трехэтажную гостиницу

Участок под гостиницу. Изображение из публичной кадастровой карты
Участок под гостиницу. Изображение из публичной кадастровой карты
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В районе озера Поплавок в Калининграде планируют снести административное здание и гараж под строительство трехэтажной гостиницы. Это следует из документации к общественным обсуждениям по вопросу использования земельного участка для этих целей.

Гостиницу собираются построить на улице Чкалова, 2, на пересечении с Фестивальной аллеей. Речь идет о земельном участке с кадастровым номером 39:15:121344:6. Он находится в территориальной зоне О-2, предназначенной для размещения объектов социального назначения. При этом пункт «Гостиничное обслуживание» входит в перечень условно разрешенных видов использования таких участков.

Согласно эскизу, проектом предусмотрена трехэтажная гостиница с мансардой. На территории общей площадью 665 квадратных метров также запланированы котельная, парковка на четыре автомобиля и площадка для отдыха.

Гостиница Чкалова01.jpg

Изображение из документов к общественным обсуждениям

Как указано в документации, сейчас на участке «с нарушением действующих норм» расположено нежилое административное здание. Кроме того, там находится гараж. «Собственником принято решение о сносе существующих зданий и строительстве здания гостиницы», — сказано в пояснительной записке.

По данным кадастровой карты, участок имеет назначение «под существующее производственное здание, сарай». Он располагается в непосредственной близости от трамвайной остановки на перекрестке Чкалова и проспекта Мира. Как сообщалось ранее, общественные обсуждения проводятся до 22 февраля 2024 года.

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