В районе озера Поплавок собираются построить трехэтажную гостиницу

В районе озера Поплавок в Калининграде планируют снести административное здание и гараж под строительство трехэтажной гостиницы. Это следует из документации к общественным обсуждениям по вопросу использования земельного участка для этих целей.
Гостиницу собираются построить на улице Чкалова, 2, на пересечении с Фестивальной аллеей. Речь идет о земельном участке с кадастровым номером 39:15:121344:6. Он находится в территориальной зоне О-2, предназначенной для размещения объектов социального назначения. При этом пункт «Гостиничное обслуживание» входит в перечень условно разрешенных видов использования таких участков.
Согласно эскизу, проектом предусмотрена трехэтажная гостиница с мансардой. На территории общей площадью 665 квадратных метров также запланированы котельная, парковка на четыре автомобиля и площадка для отдыха.
Изображение из документов к общественным обсуждениям
Как указано в документации, сейчас на участке «с нарушением действующих норм» расположено нежилое административное здание. Кроме того, там находится гараж. «Собственником принято решение о сносе существующих зданий и строительстве здания гостиницы», — сказано в пояснительной записке.По данным кадастровой карты, участок имеет назначение «под существующее производственное здание, сарай». Он располагается в непосредственной близости от трамвайной остановки на перекрестке Чкалова и проспекта Мира. Как сообщалось ранее, общественные обсуждения проводятся до 22 февраля 2024 года.