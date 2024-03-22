В Янтарном собираются строить многоквартирные дома, рестораны и гостиницы

Благодаря улучшению транспортной доступности за счет строительства Приморского кольца Янтарный ждет увеличения количества туристов, в городе планируется развитие жилищного строительства и туринфраструктуры. Об этом рассказал в пятницу в интервью «Балтик Плюс» глава администрации Артур Крупин.



По его словам, в настоящее время муниципалитет совместно с региональными властями занимается вопросами подготовки территорий для новых мест размещения, в том числе, оздоровительных комплексов, разработана архитектурная концепция ул. Советской и прилегающих к ней улиц.

Крупин отметил, что в 2023 году в поселке в основном вводили в строй индивидуальные жилые дома и садовые домики, но в настоящее время «уже получено разрешение на строительство четырех многоквартирных домов и 11 блок-секций». «Есть компании, которые ведут проектирование, в том числе, гостиничных комплексов. Для города три-четыре года небольшой срок, здесь появятся многоквартирные дома, рестораны, гостиницы», — отметил Крупин.

Он также рассказал, что подрядчик строительства Приморского кольца компания «Вад» «уже планомерно подходит к границам Янтарного». В связи со строительством с 15 апреля будет изменена схема дорожного движения на подъездах к Янтарному.